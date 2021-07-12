Впервые за пять лет: Рианна снимает новый клип, и там появится ее бойфренд

Впервые за пять лет: Рианна снимает новый клип, и там появится ее бойфренд

Певица готовит для поклонников новое видео, и, похоже, оно будет весьма романтичным.

Неожиданно для всех Рианна, которая в последние годы занималась только развитием своих бельевых и косметических брендов, решила снять новый клип. Это видео станет для певицы первым за пять лет, после выхода ее клипа Sledgehammer и совместного с исполнителем Халидом трека Wild Thoughts.

В новом ролике, который снимали в субботу в Нью-Йорке, Рианна снималась со своим бойфрендом - репером A$AP Rocky (Раким Майерс). Папарацци заметили пару на съемках в районе Бронкс. Рианна была в длинной дубленке, корсете из змеиной кожи и широких брюках. Все это певица сочетала с туфлями-лодочками, золотыми украшениями и платком на голове.

Рианна и A$AP Rocky / Getty Images

Для другого образа певица надела бикини, которое сочетала с розовым платком и босоножками на завязках. На плечи знаменитость накинула махровый халат.

Рианна / Getty Images

Продолжили съемки и в воскресенье. Рианну и A$AP Rocky запечатлели на одном из балконов Бронксе, когда они снимали новые сцены для клипа. Девушка была в розовой шубе и шортах, а вот A$AP Rocky - в зеленой шапке, майке и рваных джинсах.

Рианна и A$AP Rocky / Getty Images

Рианна любит неординарные образы и несколько дней назад по пути на ужин в итальянский ресторан в Нью-Йорке демонстрировала один из таких. Ее тогда подловили в эффектном черном платье-комбинации от Vaquera с кружевными вставками, имитацией боди и подвязок. Дополнила Рири свой вечерний наряд тогда черными лакированными слингбэками Manolo Blahnik, сумкой Gucci и ожерельем от Briony Raymond. Лук получился весьма пикантный.

Рианна / Getty Images

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