Впервые засветила живот: беременная третьим ребенком модель Жизель Бундхен вышла в свет

Недавно стало известно, что 44-летняя бразильская супермодель – Жизель Бундхен – находится в ожидании своего третьего ребенка, отцом которого является ее бойфренд – 35-летний инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте. С мужчиной модель встречается с июня 2023 года. Жизель уже воспитывает двух детей – 14-летнего сына Бенджамина и 11-летнюю дочь Вивиан от бывшего мужа, футболиста Тома Брэди, а для Хоакима это будет первенец.

Однако официально беременность ни модель, ни ее представители не подтверждали. Но на днях она посетила гала-вечер, посвященный 20-летию приюта для женщин Lotus House. Для своего выхода в свет она выбрала длинное черное атласное платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Внимательные поклонники модели смогли заметить округлившийся живот. Особенно хорошо его видно на видео.

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Элегантный образ Жизель дополняли босоножки на очень высоких каблуках и золотые аксессуары.

Напомним, в ожидании своего первого ребенка находится сейчас австралийская модель бразильского происхождения – Нара Баптиста, бойфрендом которой является 57-летний актер Венсан Кассель. Недавно модель сверкнула фигурой в бикини.

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