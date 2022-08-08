Вражда двух главных женщин Бруклина: почему поссорились Виктория Бекхэм и Никола Пельтц

27-летняя модель и актриса Никола Пельтц поделилась в Сети эмоциональными снимками и показала, как изменилась ее внешность спустя несколько месяцев после свадьбы с Бруклином Бекхэмом.

В СМИ появились слухи о том, что у Николы не сложились отношения со свекровью Викторией Бекхэм. Она опубликовала несколько кадров в Instagram, в том числе и снимок, на котором выглядит заплаканной. В подписи к фото модель написала длинную речь о том, что она так благодарна за поддержку, которую ей оказывают подписчики.

Бруклин Бекхэмов и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

"Иногда мне трудно показать свою грусть. Я росла с семью братьями и сестрами и двумя очень сильными родителями, что сделало меня очень крутой, они вбили мне в голову, чтобы я не позволяла людям сломить меня или причинить боль моему сердцу. Это заставило меня воздвигнуть такую стену, чтобы защитить себя, особенно в этой отрасли. У всех нас бывают дни, когда люди заставляют вас чувствовать себя плохо, и это нормально, когда вы обижаетесь. Я просто подумала, что напишу что-нибудь, потому что я никогда не показываю здесь эту свою сторону. Я хотела показать эту сторону себя. Я очень вас всех люблю и искренне ценю вашу поддержку. Это так много значит, когда вы, ребята, добры на моей странице, я хочу, чтобы вы знали, я вижу вас, я слышу вас, и это много значит для меня", - написала Никола.

Также в сториз Пельтц написала слова благодарности своему отцу Нельсону.

"Спасибо, что всегда поддерживаешь меня, я так тебя люблю, папа".

И поделилась селфи, которое сделала в машине.

До того как модель опубликовала серию загадочных постов, а также показала поклонникам свою новую прическу, в СМИ обсуждалось, что Никола не ладит с Викторией Бекхэм. Мол, Дэвид и Виктория частично организовали свадьбу их сына Бруклина и Николы, которая стоила 5 миллионов фунтов стерлингов, но, как стало известно, их не пригласили сесть за главный стол вместе с семьей Николы. Вместо них их место заняли отец-миллиардер Николы и ее мать-модель.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Associated Press

С тех пор Никола и Виктория не общаются друг с другом в социальных сетях так часто, как раньше это делали до свадьбы.

Виктория Бекхэм с мужем Дэвидом, старшим сыном Бруклином и его невестой Николой Пельтц / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

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