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Вражды больше нет: Виктория Бекхэм опубликовала фото с невесткой Николой Пельтц

Вражды больше нет: Виктория Бекхэм опубликовала фото с невесткой Николой Пельтц

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1022
Время на прочтение
1 мин
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Вражды больше нет: Виктория Бекхэм опубликовала фото с невесткой Николой Пельтц

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер и невесткой Николой Пельтц / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм и Никола Пельтц демонстрируют публике, что вражда между ними уже осталась позади.

Семья воссоединилась, чтобы посетить последний концерт сэра Элтона Джона в Лондоне. В Instagram и Instagram stories Виктория Бекхэм опубликовала по этому поводу несколько новых фотографий.

Виктория и ее муж Дэвид Бекхэм выглядели счастливыми, воссоединившись со своим старшим сыном Бруклином и его супругой Николой Пельтц, которые приехали в Британию из США, где живут.

Никола приехала на концерт в расшитом пайетками мини-платье от Valentino, в черных плотных колготах и туфлях на высокой платформе и каблуках. Виктория была в удлиненном черном блейзере и лосинах, а также в массивной обуви.

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер и невесткой Николой Пельтц / © Instagram Виктории Бекхэм
Виктория Бекхэм с дочерью Харпер и невесткой Николой Пельтц / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Также на фото можно увидеть единственную дочь Бекхэмов – 12-летнюю Харпер Бекхэм. Она была в цветастом платье длины миди и белом кардигане в крупную вязку, а обута в белые шлепанцы на платформе.

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Дата публикации
Просмотры
1022
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