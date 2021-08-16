Время зря не теряет: как дела у Алекса Родригеса после расставания с Джей Ло

Время зря не теряет: как дела у Алекса Родригеса после расставания с Джей Ло

Похоже, у спортсмена все хорошо и он продолжает жить полноценной жизнью.

Бейсболист Алекс Родригес и певица Дженнифер Лопес разорвали свои отношения весной 2021 года. Вместе они были около 4 лет и за это время даже успели обручиться, но вот только до свадьбы дело не дошло, ведь Дженнифер решила поставить на их романе точку.

На днях певица удалила из Instagram все фото с Родригесом и отписалась от его страницы. Сейчас Лопес вернулась к своему бывшему - Бену Аффлеку, с которым была в отношениях с 2002 до 2003 года и собирались пожениться, но вот только за день до свадьбы все отменили. Что между ними произошло, так и осталось загадкой.

Алекс Робригес / Instagram Дженнифер Лопес

Алекс Робригес / Instagram Дженнифер Лопес

Но сам Алекс, видимо, не унывает. Он много проводит время с детьми и семьей.

Алекс Робригес с дочкой / Getty Images

Также Родригес много работает и всегда одет как с иголочки, например, в воскресенье, 15 августа, его сфотографировали в Нью-Йорке в районе Сохо, когда он вышел купить кофе. Алекс был одет в стильный серый костюм, белую рубашку и галстук. На глазах у него были солнцезащитные очки-авиаторы.

Алекс Робригес / Getty Images

Также бейсболист много снимается в различных программах и работает с командой.

Алекс Робригес на съемках / Getty Images

Также, по информации издания Pagesix, Родригеса неоднократно видели в компаниях различных красоток. Например, cо спортивной журналисткой Мелани Коллинз его заметили в Сен-Тропе, а вот стилист и парикмахер Мэдисон Лекрой якобы и стала причиной его расставания с Лопес, однако представители спортсмена заявили, что Алекс не знает эту девушку и никогда ее не видел.

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