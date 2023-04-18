Время для релакса: Хайди Клум нежилась на траве в желтом бикини

Хайди Клум любит понежиться на солнце и попозировать перед камерой в купальнике.

49-летняя модель надела ярко-желтое бикини в свой выходной день и отправилась позагорать. В подписи к двум снимкам, опубликованным в Instagram, Хайди написала: "Наконец-то немного солнца!"

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Модель сфотографировалась, держала одуванчик у носа, чтобы вдохнуть его аромат, и позировала лежа в купальнике на идеально выкошенной траве. Волосы модель распустила и надела панаму на голову.

У Хайди выдался редкий выходной, который она посвятила релаксу. Будни знаменитость обычно проводит на съемках проекта America's Got Talent в Пасадене. А папарацци регулярно фотографируют Клум по пути на работу.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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