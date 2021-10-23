Все без ума от него: что известно о необычном золотом украшении Анджелины Джоли

Все без ума от него: что известно о необычном золотом украшении Анджелины Джоли

Украшение актрисы восхитило многих, поэтому мы попытались разузнать его стоимость и имя дизайнера.

После появления Анджелины Джоли на красной дорожке фильма "Вечные" на прошлой неделе мир не утихает - все продолжают обсуждать подросших детей звезды и ее невероятный образ в наряде от Balmain. Тогда актриса дополнила наряд туфлями-лодочками и массивными золотыми украшениями, но больше всего в ее образе всех привлекло необычное украшение на подбородке.

Анджелина Джоли / Associated Press

Оказывается, автором такой каффы является американский ювелир Нина Беренато. Украшение единственное в своем роде, его стоимость - 50 долларов.

Сделана каффа из 14-каратного золота и имеет стандартный размер, но, как говорится на сайте Нины, золото довольно податливое, поэтому позволяет подстроить каффу под свои изгибы лица. Украшение фиксируется во рту за губой и прижимается к нижней части подбородка.

Анджелина Джоли / Associated Press

Идея создания таких лаконичных украшений для лица пришла девушке в 2019 году, тогда ей заказали создать 10 золотых масок для двух клипов Бейонсе Spirit and Black is King.

Фрагмент из клипа Бейонсе Spirit / скриншот с видео

Также отметим, что это появление Джоли на дорожке в металлическом аксессуаре не единственный случай. В 2019 году актриса вышла на красную дорожку в металлическом корсете изготовленном на заказ ювелиром Сабиной Ремер.

Анджелина Джоли / Associated Press

Корсет стал дополнением до роскошного платья Анджелины, созданного брендом Ralph & Russo. Процесс создания Сабина показала в Instagram.

Читайте также:

Украшения, пережившие королеву: история бриллиантовых браслетов Марии-Антуанетты

Подарок на первую годовщину: история уникального браслета с рубинами и бриллиантами Уоллис Симпсон

Изысканно и необычно: любимые украшения Марлен Дитрих

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку