Все человечество горюет: легендарная американская певица записала щемящую песню о Мариуполе

В черно-белом видео Сюзанн исполняет песню, глядя в камеру и ей аккомпанирует на гитаре Джерри Леонард, который также выступил аранжировщиком этого трека.

Песня Веги посвящена ужасам полномасштабной войны в Украине, которые принесла с собой российская армия.

"...Я слышала, там был Бог,

в последнем поезде из Мариуполя,

напуганный тем, что он видел..."

"Я давно вынашивала эту идею и, в конце концов, написала ее во время июльского тура", - говорит Вега в интервью британскому изданию The Line of Best Fit.

Также она добавила: "Эта песня похожа на детскую песенку в том смысле, что текст очень-очень простой. Вся песня состоит из четырех куплетов, и в ней есть очень простая гитарная партия, которая повторяется снова и снова, поэтому я снова чувствую, что это что-то новое для меня. Песня возникла из всех образов, которые мы видели в новостях, особенно в начале войны в Украине в феврале, когда была массовая паника людей, бегущих поездом. Один репортаж, который я видела, был о Мариуполе, и я подумала, что это просто такое красивое название, и город такой красивый. Казалось, что это требует какой-то песни. Я думала об этом последнем поезде, последнем поезде перед грядущим апокалипсисом. Потом я читала статью в "Нью-Йорк Таймс", в которой говорилось, что люди в Мариуполе говорят, что даже сам Бог ушел, что даже он испугался того, что он там увидел. Я подумала: "Вот оно. Бог покинул город Мариуполь, и он был в этом последнем поезде. Я чувствую, что трудно писать о политике и об ужасных трагедиях. Я не хотела писать что-то педантичное. Но это был мой способ написать об этом".

Сюзан Вега / Фото: Associated Press

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