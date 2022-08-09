Все дело в "голых" снимках: муж Бритни Спирс - Сэм Асгари - встал на защиту певицы от ее бывшего Кевина Федерлайна

Недавно бывший муж Бритни Спирс – Кевин Федерлайн – дал откровенное интервью о жизни певицы, в котором затронул тему их общих детей и ее откровенных фотографий в Instagram.

Бритни Спирс отреагировала на интервью бывшего мужа и публично в своем блоге написала, что думает по поводу этого интервью.

Также высказался и ее муж Сэм Асгари, за которого Бритни вышла замуж в июне 2022 года. Кевин Федерлайн заявил, что их со Спирс сыновья страдают из-за того, что их мать постоянно обнажается перед камерой и публикует эти снимки в своем блоге.

Муж Бритни Спирс - Сэм Асгари - не стал молчать, он заявил, что ее дети не должны стыдиться пикантных фотографий матери, ведь Бритни наконец обрела свободу после того, как вся ее жизнь управлялась и регулировалась ее отцом, Джейми Спирсом, после того, как она была помещена под опеку еще в 2008 году после ее публичного срыва, пишет Mirror.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: Associated Press

В Instagram Stories Сэм Асгари написал: "Даже если бы ее дети стыдились выбора своей матери, они не были бы первыми подростками, смущенными своими родителями. Большинство детей смущаются своих родителей. Простое присутствие родителя может унизить подростка. Это настолько распространено, что эта сюжетная линия снова и снова использовалась на телевидении и в фильмах на протяжении десятилетий. В конце концов они осознают, что выбор их матери безвреден и является выражением вновь обретенной свободы. Нет ничего, что могло бы смущать нас, есть много вещей, которыми можно гордиться", - написал Сэм в сториз.

Бритни Спирс и Сэм Асгари с сыновьями певицы / Фото: Getty Images

Бритни Спирс и бывший танцор Кевин Федерлайн были женаты с 2004 по 2007 год. Кевин заявил в интервью, что их сыновья не захотели идти на свадьбу Бритни с Асгари, потому что стыдятся ее. Кевин также заявил, что пытался объяснить своим сыновьям многочисленные обнаженные фотографии, которыми Бритни делится со своими 41,9 миллионами подписчиков, как "еще один способ, которым она пытается выразить себя", но признал, что Шону и Джейдену тяжело это понять.

Брітні Спірс та Кевін Федерлайн / Фото: Getty Images

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