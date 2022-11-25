Все дело в платье: Ким Кардашьян рассказала 9-летней дочери, как ее зачали

Эта семья делает хайп и сенсацию на всем. В этот раз они решили напомнить о себе с помощью ребенка.

У звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и ее бывшего мужа Канье Уэста четверо детей, и, вероятно, по мнению родителей, их старшая дочь Норт доросла уже до того возраста, когда ей можно рассказать о сексе и зачатии детей, а также показать этот разговор на многомиллионную аудиторию.

В одном из новых выпусков своего шоу Кардашьян решила поведать девятилетней дочери о том, как она появилась на свет. Напомним, что летом Ким впервые взяла Норт на Неделю высокой моды в Париже, где они вместе посетили показ коллекции Jean Paul Gaultier, созданной совместно с Balmain, а перед самим шоу она познакомила дочь с Оливье Рустеном - креативным директором бренда Balmain. Поэтому довольно интимный разговор Ким решила завуалировать под историю об особом платье, созданном Оливье.

"Норти, я знала Оливье еще до того, как ты была крошкой. И он подарил твоему папе голубое платье, которое папа хотел для меня. Это был мой день рождения за год до твоего рождения, я носила это платье и забеременела, ты попала ко мне в живот в ту ночь, когда я носила это платье. Так что Оливье имеет какое-то отношение к тому, почему ты оказалась на этой планете", - сказала Ким своей дочери.

Речь идет о наряде насыщенного кобальтового оттенка с глубоким декольте и двумя высокими разрезами на юбке. Наряд имел длинные рукава, широкий пояс и небольшие оборки. Платье Ким носила с серьгами в цвет и высокими каблуками на благотворительном мероприятии Angel Ball 22 октября 2012 года, то есть примерно за восемь месяцев до дня рождения Норт, которая появилась на свет 15 июня 2013 года.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Узнать на этом фото Ким практически невозможно, как видим, за 10 лет она изменилась практически до неузнаваемости, а вот Канье время вроде бы не коснулось вовсе.

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