Все еще без бровей: звезда сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс на церемонии

Все еще без бровей: звезда сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс на церемонии

24-летняя девушка выбрала роскошное платье от британского бренда.

Пока в Италии проходит 78-й Венецианский кинофестиваль, звезды, которые на него не поехали, посещают другие не менее гламурные мероприятия. Так вот, например, актриса сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс посетила церемонию вручения награды GQ Men of the Year Awards, которая проходила в галерее Тейт Модерн.

Девушка появилась на красной дорожке в черном платье с вышивкой на подоле от Alexander McQueen. Свой образ она дополнила только насыщенным макияжем с широкими стрелками на глазах и прической в виде высокого пучка.

Мэйси Уильямс / Getty Images

Брови у Мэйси были полностью осветлены, как и волосы. Она настолько кардинально изменила внешность, чтобы сыграть в биографическом мини-сериале Pistols ("Пистолеты"). В сериале будет рассказана история о группе Sex Pistols и росте их популярности. Мэйси же исполнит роль Памелы Рук - английской эпатажной модели и актрисы, известной своей работой с Вивьен Вествуд и бутиком Sex в районе Кингз-роуд в Лондоне. В середине 1970-х годов она посещала многие выступления Sex Pistols.

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