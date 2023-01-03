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Все еще ходит в зал: беременная Блейк Лайвли пошутила о своем огромном животе

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
254
Время на прочтение
1 мин
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Все еще ходит в зал: беременная Блейк Лайвли пошутила о своем огромном животе

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

У актрисы Блейк Лайвли отличное чувство юмора. Сейчас звезда находится на последних месяцах своей четвертой беременности и вот как пошутила на этот счет.

В своем блоге в Instagram Лайвли опубликовала фотоколлаж. На нем Блейк запечатлена с одной стороны стройная и без живота, а с другой стороны – будучи беременной и с животом. Рядом с ней находится спортивный тренер.

"Выполняю программу тренировок @donsaladino уже несколько месяцев. Что-то не работает", - шутит в подписи звезда. Актриса говорит о том, что ее живот все такой же большой, ведь она беременна.

35-летняя актриса ждет сейчас четвертого ребенка от своего мужа Райана Рейнольдса и вот-вот снова станет мамой. Пара, напомним, уже растит трех дочерей. Кто родится в этот раз, пока что секрет.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Getty Images
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
254
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