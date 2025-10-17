Все еще ходят, держась за руки: Викторию и Дэвида Бекхэм заметили в Нью-Йорке

Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм / © Getty Images

Британская суперпара — Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм — отправились в США, где посетили гала-вечер в честь выхода документального сериала Netflix о Виктории. На мероприятии в Нью-Йорке собралось много известных личностей, среди которых были модели, актеры и дизайнеры.

Для своего триумфа Виктория надела платье от своего именного бренда в нежно-розовом, практически белом, цвете, а также дополнила его аксессуарами винного цвета — мюлями с открытым мысом, небольшой сумкой с длинным ремешком, а также солнцезащитными очками. Волосы Виктория собрала. Дэвид выбрал серый костюм в клетку, которая называется «принц Уэльский», и носил его с белой рубашкой, галстуком и коричневыми лоферами.

Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм / © Getty Images

Когда пару сфотографировали, они шли по улице держась за руки. Это было трогательно и демонстрировало из чувства, несмотря на годы вместе. Напомним, что пара поженилась 4 июля 1999 года и в браке у них родилось четверо детей — трое сыновей и дочь.

Недавно почти все семейство пришло поддержать Виктория в день премьеры ее сериала. Не хватало только сына Бруклина, который сейчас в прохих отношениях с родителями.

Круз Бекхэм, Джеки Апостел, Ромео Бекхэм, Харпер Бекхэм, Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм / © Associated Press