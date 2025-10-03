Все еще любит быть яркой: как выглядит британская супермодель Твигги, которой сейчас 76 лет

Твигги, 1967 год / © Associated Press

Лесли Лоусон, которую многие знают по прозвищу Твигги — известная британская модель, которая была звездой 60-х годов и одной из самых успешных манекенщиц того времени. Она снималась для глянцев и выходила на подиумы во время показов многих известных брендов.

Также помимо работы моделью она смогла сделать успешную карьеру как актриса кино и театра и даже была лауреатом «Золотого глобуса» и номинантом на «Тонни».

Сейчас же Твигги 76 лет и она еще до сих пор появляется на светских мероприятиях. 2 октября британская легенда вместе с мужем Ли Лоусоном посетила церемонию открытия Британско-ирландского кинофестиваля в Динаре, Франция.

Твигги позировала перед фотографами в ярко-малиновом костюме, который носила в сочетании с оранджевой блузой.