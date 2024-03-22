Все еще на костылях: Викторию Бекхэм сфотографировали в Париже

Она надела монохромный наряд, который соответствовал цвету ее ортеза.

Британский модельер и супруга футболиста Дэвида Бекхэма - 49-летняя Виктория Бекхэм - продолжает проводить время в Париже. Женщину заметили в столице любви, когда она шла по улице.

Виктория была все еще на костылях и в ортезе, который вынуждена носить из-за несчастного случая в спортзале, из-за которого сломала ногу.

Одета она была в этот раз просто, поскольку сочетала черные спортивные лосины, однотонный свитшот и белые кроссовки с носками. Волосы она распустила, добавив в лук солнцезащитные очки, тонкую цепочку на шее и золотые часы на запястье.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

На костылях она ходит с февраля и даже появилась в них во время презентации своей коллекции eady-to-wear осень-зима 2024-2025 на Неделе моды - она вышла к гостям мероприятия в конце шоу.

Виктория Бекхэм на показе своей коллекции в Париже / Фото: Getty Images

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