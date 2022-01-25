Все еще на отдыхе: Сальма Хайек в синем купальнике позировала возле огромного камня

Актриса снова поделилась с подписчиками кадром с отдыха на море.

Где именно находится Хайек и с кем отдыхает, она не рассказала. Но поклонники подозревают, что актриса на Бора-Бора. Это именно тот курорт, который Сальма с мужем Француа Анри-Пино посещает чаще других. К тому же именно здесь в 2018 году она и ее муж возобновили свои клятвы в связи с десятой годовщиной свадьбы.

На снимке, который опубликовала актриса, она позирует в синем бикини, сидя в море и прислонившись к огромному камню спиной. На ней синий купальник. Ранее именно в нем она показывала и другие свои фотографии.

"Если вы забыли придумать свои новогодние решения, то еще январь. Я не забыла, но добавляю кое-что в список", - написала Хайек в подписи под фото.

Поклонники рассыпались в комплиментах: "Ты как бутылка хорошего вина, с возрастом только выглядишь лучше!", "Я не знал, что русалки загорают", "Вы великолепны", - пишут они.

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