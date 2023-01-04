Все еще носит защитную маску: Джессику Честейн подловили фотографы

Актриса с ног до головы была одета в известные бренды.

Оскароносная актриса Джессика Честейн попала под прицел папарацци в престижном районе Нью-Йорка Сохо.

Знаменитость была одета в черные лосины, которые подчеркивали ее стройные ноги, а также в туфли на высоких каблуках. В образе еще была укороченная теплая куртка с бархатной отделкой от бренда Moncler.

Стоимость такой куртки, согласно официальному сайту, - 2120 долларов.

Куртка, как у Джессики Честейн

Также на спине у Джессики был черный рюкзак от бренда Burberry, волосы она распустила, а на лице у нее была защитная черная маска.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

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