Все еще в форме: Джейми Ли Кертис воссоздала культовую сцену в купальнике из старого фильма "Идеально"

Актриса продемонстрировала свои легендарные движения бедрами через 40 лет после выхода фильма.
66-летняя актриса Джейми Ли Кертис посетила программу "Ночное шоу с Джимми Фэллоном", где в одном из скетчей воссоздала эффектную и культовую сцену из фильма 1985 года под названием "Идеально".
В этой картине она снялась с еще одним легендарным актером - Джоном Траволтой. Сцена, которую воссоздала актриса, была снята под хит Джермена Джексона и Уитни Хьюстон Shock Me и в ней Кертис, которая играет инструктора по аэробике, проводит занятие в своем фирменном полосатом купальнике.
Ради этой роли актриса примеряла похожий купальник, а также гетры и кроссовки. Выглядела она отлично.
Фэллон, заменил Траволту в этой сцене и специально переигрывал.
А это оригинальная часть из фильма.
Фильм "Идеально" провалился в свое время в прокате, однако есть те, кто считает его сильно недооцененным.
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