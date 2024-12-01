Все еще в отличной форме: как сейчас выглядит французский актер Пьер Коссо из фильма "Бум 2"

Французскому актеру и музыканту Пьеру Коссо сейчас 63 года и он еще в отличной форме - занимается спортом, путешествует, активно выступает на сцене с концертами.

Пьер Коссо / Фото: Getty Images

Многие могут помнить Пьера по романтическому фильму "Бум 2", который был очень популярен в 80-е годы. В этой картине он снялся с не менее известной французской звездой - актрисой Софи Марсо. Эта картина стала стартом для Коссо и вскоре его пригласили сыграть еще в одном популярном проекте - сериале Золушка 80. А те годы Пьера называли самым красивым актером Франции, но актеру такая популярность не очень нравилась - ему не нравилось, что пресса следит за каждым его шагом.

В начале 90-х карьера актера пошла на спад, хотя за эти годы он снялся во многих фильмах не только во Франции, но и в США, и в Италии. Также Пьер на протяжении длительного времени играл в театре и снимался в сериалах и даже участвовал в Танцах со звездами.

Пьер Коссо / Фото: Getty Images

Из Франции он в результате уехал - с возлюбленной Пьер живет на одном из островов Французской Полинезии. Как сейчас выглядит звезда 80-х вы можете увидеть на фото ниже.

Пьер Коссо / фото: instagram.com/pierrecosso

Пьер Коссо / фото: instagram.com/pierrecosso

Пьер Коссо / фото: instagram.com/pierrecosso

Пьер Коссо / фото: instagram.com/pierrecosso

Пьер Коссо / фото: instagram.com/pierrecosso

Читайте также: