Все еще в отличной форме: как сейчас выглядит французский актер Пьер Коссо из фильма "Бум 2"

Внешность актера изменилась, но его леденяще-голубые глаза остались такими же пронзительными и красивыми.
Французскому актеру и музыканту Пьеру Коссо сейчас 63 года и он еще в отличной форме - занимается спортом, путешествует, активно выступает на сцене с концертами.
Многие могут помнить Пьера по романтическому фильму "Бум 2", который был очень популярен в 80-е годы. В этой картине он снялся с не менее известной французской звездой - актрисой Софи Марсо. Эта картина стала стартом для Коссо и вскоре его пригласили сыграть еще в одном популярном проекте - сериале Золушка 80. А те годы Пьера называли самым красивым актером Франции, но актеру такая популярность не очень нравилась - ему не нравилось, что пресса следит за каждым его шагом.
В начале 90-х карьера актера пошла на спад, хотя за эти годы он снялся во многих фильмах не только во Франции, но и в США, и в Италии. Также Пьер на протяжении длительного времени играл в театре и снимался в сериалах и даже участвовал в Танцах со звездами.
Из Франции он в результате уехал - с возлюбленной Пьер живет на одном из островов Французской Полинезии. Как сейчас выглядит звезда 80-х вы можете увидеть на фото ниже.
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