"Все как в тумане": Санта Димопулос рассказала, как с детьми бежала из родного города

Украинская певица Санта Димопулос, как и многие женщины во время войны, вынуждена была уезжать из Украины и спасать детей.

В своем Instagram знаменитость рассказала свою историю. Санта родилась в Киеве и всю жизнь прожила в родном городе. Сейчас с детьми она находится в Италии.

"24 февраля моя счастливая и спокойная жизнь закончилась… Россия начала полномасштабную войну против Украины. Мы проснулись от взрывов в 4:30 утра. Мой муж сразу сказал, что нужно вывозить детей. Я кричала, что никуда не поеду, что такого не может быть, это какая-то ошибка и все будет хорошо. После слез и споров, я начала слышать и через 30 минут собрала самое необходимое. Мы ехали около 3 суток без отдыха. Мама с сестрой и детьми ехали за нами. Мы остановились у друзей в Будапеште. Зайдя в дом, мы поняли, что забыли свои вещи… Все как в тумане. Я почти не спала, 24/7 была на связи чтобы помогать. Все время казалось, что это мало, что нельзя терять ни минуты", - пишет Санта вспоминая эту поездку.

В своем посте Димопулос рассказала, что помогла вывезти 25 семей из горячих точек, это почти 100 человек. Также передали амуницию для ВСУ, продолжают передавать и другую помощь – одежду, лекарства и многое другое.

"Спасибо всем, кто помогает! Люди, вы невероятны Украинцы объединены душой и сейчас работают как единый организм, спасая друг друга", - благодарит Санта людей. Сейчас украинцы, как никогда сплочены одной целью – победить!

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