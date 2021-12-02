Все очень просто: Рози Хантингтон-Уайтли показала, как делает макияж

34-летняя британка Рози Хантингтон-Уайтли показала подписчикам урок макияжа.
Модель опубликовала в своем блоге видео и продемонстрировала, какие продукты наносит на лицо перед тем, как ей делают макияж.
"Немного праздничного гламурного момента с использованием @roseinc Skin Prep & Blush Divine ", - написала модель. Использовала она средства из своей бьюти-линейки @roseinc.
Рози показала поэтапно, как визажист наносила на ее лицо разные продукты и каким получился финальный результат. Не известно, использовала ли модель фильтры в Instagram, но ее лицо и без макияжа, и с ним выглядит очень ухоженным. Впрочем, это неудивительно, ведь Рози является рекламным лицом не только своей косметики, но и многих других продуктов.
Модель, напомним, сейчас находится в интересном положении и ждет рождения второго ребенка от своего возлюбленного Джейсона Стэтхэма. Пара уже воспитывает сына Джека, которому сейчас 4,5 года.
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