Все очень просто: Рози Хантингтон-Уайтли показала, как делает макияж

Все очень просто: Рози Хантингтон-Уайтли показала, как делает макияж

34-летняя британка Рози Хантингтон-Уайтли показала подписчикам урок макияжа.

Модель опубликовала в своем блоге видео и продемонстрировала, какие продукты наносит на лицо перед тем, как ей делают макияж.

"Немного праздничного гламурного момента с использованием @roseinc Skin Prep & Blush Divine ", - написала модель. Использовала она средства из своей бьюти-линейки @roseinc.

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Рози показала поэтапно, как визажист наносила на ее лицо разные продукты и каким получился финальный результат. Не известно, использовала ли модель фильтры в Instagram, но ее лицо и без макияжа, и с ним выглядит очень ухоженным. Впрочем, это неудивительно, ведь Рози является рекламным лицом не только своей косметики, но и многих других продуктов.

Модель, напомним, сейчас находится в интересном положении и ждет рождения второго ребенка от своего возлюбленного Джейсона Стэтхэма. Пара уже воспитывает сына Джека, которому сейчас 4,5 года.

Рози Хантингтон-Уайтли / Getty Images

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