Все очень стильные: актеры сериала "Сплетница" на вечеринке в Нью-Йорке

Знаменитости отпраздновали продолжение на гламурном мероприятии.

Хоть ранее создатели сериала "Сплетница" заявляли, что в первый сезон войдет всего 10 серий, но после премьеры, которая состоялась на HBO Max 8 июля, стало известно, что состоять новое шоу будет на самом деле из 12 эпизодов и более того, его разделят на две части.

Первые шесть серий зрители увидели еще летом, а вторые шесть стартуют 25 ноября. Несмотря на то, что рейтинг оригинальной версии "Сплетницы", которая вышла еще в 2007 году, новая версия перепрыгнуть не смогла, в сентябре также заявили, что сериал продлили на второй сезон, а октябре представили новый трейлер.

Вчера в Нью-Йорке состоялась вечеринка по поводу старта второй части первого сезона, которую конечно же посетили и актеры сыгравшие главные роли.

Эмили Элин Линд, Цион Морено, Джордан Александер / Associated Press

Цион Морено / Associated Press

Джордан Александер / Associated Press

Звезды сериала "Сплетница" / Associated Press

Эли Браун / Associated Press

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