Все опять в шоке: в новом "Сексе в большом городе" впервые назвали полное имя Кэрри Брэдшоу

Все опять в шоке: в новом "Сексе в большом городе" впервые назвали полное имя Кэрри Брэдшоу

Обратите внимание, что этот текст содержит спойлеры на новый сериал "И просто так…".

Создатели сиквела сериала "Секс в большом городе", первая серия которого вышла 9 декабря, продолжают удивлять зрителей новыми подробностями жизней главных персонажей. И если в каноническом сериале поклонники узнали настоящее имя Мистера Бига в самом конце последнего сезона, то в новом шоу "И просто так…" нас шокируют каждым новым эпизодом.

Итак, в четвертой серии сериала зрители узнали, что Кэрри - это не полное имя главной героини, ведь на самом деле она Кэролайн. Оказывается, имя, которое зрители слышали еще с 1998 года, - всего лишь сокращение. Именно Кэролайн называет героиню сериала продавец в магазине, куда она зашла за кофе утром. По сюжету сериала мужчина в лавке очень давно знает Кэрри, поэтому ему известна и эта маленькая деталь ее биографии, которую сценаристы скрывали от поклонников.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Также напомним, что еще во время первого эпизода сериала зрителям показали очень неожиданный сюжетный поворот: муж Кэрри, мистер Биг, которого играет актер Крис Нот, скончался от внезапного сердечного приступа во время тренировки на тренажере Peloton. После этого у бренда случился обвал акций, и они вынуждены были записать новое видео, в котором обыграли ситуацию со смертью персонажа на их тренажере. Однако из-за обвинений Крис Нот в сексуальных домогательствах Peloton удалили видео с ним из своих аккаунтов.

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