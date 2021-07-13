Все от него без ума: Кароль, Кардашьян, Lizzo и Рекса в платье от Jean Paul Gaultier

Все от него без ума: Кароль, Кардашьян, Lizzo и Рекса в платье от Jean Paul Gaultier

Звездные красотки продемонстрировали фигуры в винтажном платье от французского бренда.

Платье, которое уже несколько лет не дает покоя настоящим модницам, создал бренд Jean Paul Gaultier. Впервые в винтажном полупрозрачном платье с оптической иллюзией из весенней коллекции Cyberbaba 1996 года вышла в свет в 2018 году икона стиля - Ким Кардашьян. Наряд идеально подчеркнул ее сексуальные формы. Под ним на красотке было нюдовое белье, которое создавало эффект голого тела.

Ким Кардашьян / Getty Images

В этом образе Ким посетила церемонию People's Choice Awards. Тогда от звезды реалити никто не мог оторвать взгляд. Платье, как магнит, гипнотизировал всех, кто на нее смотрел.

В апреле этого года винтажное платье Jean Paul Gaultier решила примерить американская пышнотелая рэп-исполнительница Lizzo. Его она надела на вечеринку в честь своего 33-летия.

Lizzo / Instagram Lizzo

В этом наряде Lizzo даже умудрилась исполнить зажигающий тверк. Во время танца она сверкнула белыми стрингами, которые надела под платье.

В этом наряде в июне мы также видели певицу Биби Рексу. В нем она пришла на вечеринку своей коллеги Doja Cat's в Лос-Анджелесе. Учитывая невысокий рост девушки, оно подчеркнуло все изъяны ее фигуры.

Биби Рекса / Getty Images

Под платье Биби надела нюдовый подъюбник, который выглядывал внизу.

А неделю назад в обновленной версии платья Jean Paul Gaultier – с блестками - появилась на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend Тина Кароль. Наряд прекрасно сидел на сексуальной фигуре поп-дивы.

Тина Кароль на Atlas Weekend/Пресс-служба

Тина Кароль на Atlas Weekend/Пресс-служба

В нем артистка исполнила несколько песен. Во время одной из них Тина на плечах держала королевского питона, который гармонично смотрелся с гипнотическим черным принтом.

Тина Кароль на Atlas Weekend/Пресс-служба

Читайте также: Вырезы на животе и голые плечи: какой наряд Ким Кардашьян носила в Ватикане

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку