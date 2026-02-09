- Дата публикации
Все ожидали роскоши, но он надел Zara: рассматриваем образ Bad Bunny с Супербоула
Это выступление стало историческим для Супербоула, поскольку певец стал первым, кто выступил на испанском языке и это вызвало немалый резонанс в консервативных кругах Америки.
Пуэрториканский певец и недавний лауреат премии «Грэмми» Bad Bunny стал в этом году главным хедлайнером Супербоула и выступил в перерыве матча. Шоу состоялось на стадионе в Калифорнии, а артист не только ярко и феерично спел, но и привлек внимание образами.
31-летний Bad Bunny, настоящее имя которого Бенито Антонио Мартинес Окасио, стал первым латиноамериканским сольным исполнителем, выступившим хедлайнером шоу, а также первым, кто исполнил песни почти полностью на испанском языке.
Артист давно зарекомендовал себя как яркий исполнитель который кроме музыки часто удивляет и стилем, поэтому все ожидали также и того, во что будет одет рэпер. Bad Bunny вышел на стадион в образе разработанном брендом Zara.
Лук артиста был довольно сдержанным, а стилизацией занимались его постоянные коллеги Сторм Пабло и Марвин Дуглас Линарс. Это был минималистичный кремовый образ, состоящий из рубашки с воротником и галстука, спортивной майки с его фамилией Окасио и номером 64, брюк и кроссовок.
Что означает этот номер 64 до конца не понятно, но поклонники предположили, что 1964 год — это год рождения его матери, Лизори Окасио.
Хотя Bad Bunny мог бы одеть любой люксовый бренд, он принял решение выйти на сцену в вещах испанского модного ритейлера, потому что, в конце концов, большинство его песен исполнено на испанском языке и это было очень символично.