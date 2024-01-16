Все ради съемок: 57-летняя Синди Кроуфорд попрыгала на батуте

Топ-модель 90-х удивила своих фолловеров в Instagram.
57-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – приняла участие в новой фотосессии, ради которой ей пришлось даже попрыгать на батуте, установленном на поляне на фоне моря. Видео модель поделилась в своем микроблоге.
"Вчера снимали дома. Все эти тренировки на батуте пригодились!" – написала звезда под видео.
Результат съемок Кроуфорд не показала, но опубликовала снимки для фотосета из январского номера Harper's BAZAAR Singapore. Модель примерила косухи, кожаный плащ и ботфорты, а также платье интересного кроя от Alexander McQueen.
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Напомним, ранее Синди Кроуфорд показала, как встретила новый – 2024-й – год. Она была на новогодней вечеринке вместе с мужем Рэнди Гербером.
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