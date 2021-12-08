Все сама: Эльза Хоск показала, как делает себе маникюр

Все сама: Эльза Хоск показала, как делает себе маникюр

Шведская супермодель продемонстрировала фолловерам, как сама себе сделала покрытие на ногтях.

Эльза Хоск опубликовала в Instagram блоге несколько снимков своих ногтей и поэтапно показала, как наносит каждый слой лака. Маникюр Эльзы получился радужным и достаточно ярким, отлично подойдет для любой праздничной вечеринки.

"Нейл-арт от меня⭐️✨", - так подписала фото звездная модель.

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Как видите, не только Леся Никитюк умеет делать сама себе маникюр. Ее звездные коллеги тоже иногда практикуют это.