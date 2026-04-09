Все смотрели на Николь Кидман: актриса в смелом образе с прозрачной юбкой пришла на премьеру

58-летняя Николь Кидман привлекла много внимания на нью-йоркской премьере мини-сериала «У Марго проблемы с деньгами». Актриса снова стала главной звездой красной дорожки, затмив всех остальных гостей мероприятия, благодаря смелому, но в то же время интересному наряду.

Она появилась на красной дорожке в сенсационном ансамбле от бренда Schiaparelli из коллекции осень-зима 2026. Наряд состоял из обтягивающего свитшота на молнии и юбки из черного трикотажа с узором «чешуей», с белой полосой, спереди и сзади по центру.

Прозрачные части на этом костюме привлекали особое внимание и создавали эффект «вау» и демонстрировали фигуру звезды.

Дополнила этот лук она черными туфлями с ремешками и открытыми пальцами от Gianvito Rossi, серебряными часами от Omega в дизайне унисекс, а также гламурными драгоценностями с бриллиантами.

Этот образ Николь дополнила макияжем и собранными в высокую прическу волосами, которые немного хаотично спадали на ее лицо.

В сериале у Кидман, как ни странно, не главная роль. История будет сосредоточена вокруг молодой девушки по имени Марго, которую сыграла Эль Фэннинг. Актриса также вышла на красную дорожку и позировала с Кидман, но выбрала для мероприятия маскулинный костюм от Givenchy из коллекции осень-зима 2026.

Сериал является экранизацией романа Руфи Торп и в нем также сыграет еще одна суперзвезда — актриса Мишель Пфайффер.

