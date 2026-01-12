Все смотрели только на нее: Амаль Клуни в изысканном красном платье затмила актрис на "Золотом глобусе"

Амаль и Джордж Клуни на "Золотом глобусе" / © Associated Press

Адвокат Амаль Клуни сопровождала своего мужа — 61-летнего актера Джорджа Клуни — на церемонии вручения престижной награды «Золотой глобус». Мероприятие традиционно состоялось в Лос-Анджелесе, а его гости демонстрировали на красной дорожке изысканные платья и роскошные драгоценности.

47-летняя Амаль хоть и не актриса или певица, да и вообще причастна к миру шоу-бизнеса только благодаря своему мужу, каждый раз, когда выходит на публику привлекает к себе внимание мира. На этот раз свой роскошный вкус она продемонстрировала с помощью винтажного платья от бренда Balmain красного цвета.

Амаль и Джордж Клуни на «Золотом глобусе» / © Associated Press

Наряд Амаль был длинным, с декольте-сердцем, широкими бретельками и весь полностью украшен мелкими складками легкой ткани. Также у платья был легкий шлейф, а сзади бант. Образ Амаль дополнила платьем Jimmy Choo, драгоценностями Cartier и небольшой красной сумкой. Волосы она уложила в свою любимую прическу с легкими волнами в стиле Старого Голливуда.

А вот Джордж был одет в черный классический смокинг от Giorgio Armani с рубашкой и галстуком-бабочкой.

Амаль и Джордж Клуни на «Золотом глобусе» / © Associated Press

Клуни был в этом году номинирован в категории «Лучший актер в мюзикле или комедии» на церемонии вручения премии «Золотой глобус», однако не выиграл золотую статуэтку. Вероятно, Джордж не очень расстроился, ведь за свою карьеру уже четыре раза выигрывал премию «Золотой глобус», и эта последняя номинация является его 14-й в целом.

В этой категории в этом году награду забрал Тимоти Шаламе.