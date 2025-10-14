Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

31-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес, которой он недавно сделал предложение после 9 лет отношений и преподнес кольцо с огромным бриллиантом, поделилась в Instagram серией новых фото из Парижа. В столицу Франции она прилетала всего на 8 часов — специально, чтобы посетить показ Balenciaga в рамках прошедшей Недели моды.

Девушка позировала в молочном костюме, состоявшем из укороченного приталенного жакета и обтягивающей юбки миди. Акцентом наряды стали золотые пуговицы на жакете и по всей длине юбке сзади.

Свой образ Джорджина дополнила молочной сумкой Hermes Birkin из крокодиловой кожи и, конечно, кольцами с огромными бриллиантами, которыми звезда хвастается при любой возможности.

Однако поклонников пары Родригес-Роналду привлек не наряд девушки, а ее поза — она положила руки на живот — в комментариях под фото они снова предположили, что невеста футболиста беременна. А также на видео, которое она добавила к публикации, они рассмотрели даже округлившийся живот.

Отметим, пара уже воспитывает пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — Джорджина является биологической матерью.

А ранее — во время появления Родригес на благотворительном вечере в Нью-Йорке — поклонники уже замечали округлившийся живот девушки, одетой тогда в черное обтягивающее платье.