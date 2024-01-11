"Все так тяжело": жена экс-"Холостяка" Михайлюка призналась, как чувствует себя на последних месяцах беременности

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — беременная второй раз Даша Хлыстун — показала в Instagram Stories свое фото.

На нем модель запечатлена в молочном худи и бежевых лосинах, которые подчеркнули ее уже достаточно большой беременный живот.

Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Кроме того, Даша призналась, как себя чувствует на последних месяцах беременности.

"Все так тяжело, если честно. Спина, дыхание, ну все эти "прелести" беременности. Но уже знаешь, что после рождения ребенка легче не будет", — написала она на селфе.

Напомним, ранее Даша Хлыстун залюбовала семейными фотографиями у елки.

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