Все тело в шипах: Наоми Кэмпбелл полностью разделась для Alexander Wang

Супермодель снялась в откровенной фотосессии.
53-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл полностью разделась для новой промокампании бренда Alexander Wang. Автором откровенной фотосессии стал фэшн-фотограф Джейми Морган.
На снимках Наоми позирует полностью обнаженной и в одних лишь джинсах. Тело модели покрыто шипами.
Кэмпбелл с новой короткой стрижкой рекламирует две черные сумки от Alexander Wang. В комментариях к фото Наоми поблагодарила всю творческую команду и отметила "радикальный и трансформационный подход" дизайнера бренда.
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Напомним, в июне этого года Наоми Кэмпбелл во второй раз стала мамой. Наоми опубликовала милое фото, на котором она держит на руках новорожденного сына в белом костюмчике от Dolce & Gabbana.
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