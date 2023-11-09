Все тело в шипах: Наоми Кэмпбелл полностью разделась для Alexander Wang

53-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл полностью разделась для новой промокампании бренда Alexander Wang. Автором откровенной фотосессии стал фэшн-фотограф Джейми Морган.

На снимках Наоми позирует полностью обнаженной и в одних лишь джинсах. Тело модели покрыто шипами.

Кэмпбелл с новой короткой стрижкой рекламирует две черные сумки от Alexander Wang. В комментариях к фото Наоми поблагодарила всю творческую команду и отметила "радикальный и трансформационный подход" дизайнера бренда.

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Напомним, в июне этого года Наоми Кэмпбелл во второй раз стала мамой. Наоми опубликовала милое фото, на котором она держит на руках новорожденного сына в белом костюмчике от Dolce & Gabbana.

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