Все в сборе: на съемках нового "Секса в большом городе" опять появился актер, который играл возлюбленного Кэрри

Фотографы запечатлели актрис сиквела "Секса в большом городе" вместе, когда Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Сарита Чоудхури снимались в одной сцене.

Однако был еще один герой, который не мог остаться незамеченным, - актер Джон Корбетт, который в оригинальном сериале и полнометражных фильмах исполнял роль Эйдана Шоу - владельца мебельного магазина, в которого Кэрри Брэдшоу была влюблена, но их отношения завершились из-за ее измены и нежелания выходить за него замуж.

Совсем недавно стало известно, что во втором сезоне "И просто так…" мы вновь увидим Корбетта, но другие подробности пока неизвестны, как и то, возобновится ли роман Кэрри и Эйдана. Но, судя по новым фото, он будет чудесно проводить время с подругами главной героини. По сюжету этой серии они все пошли в ресторан. На Кэрри было мятное макси-платье, жакет с яркими пуговицами и босоножки в цвет платья, лук актрисы дополняла черная сумка-мешок с расшитыми на ней разноцветными цветами.

Съемки сериала "И просто так..." / Фото: Getty Images

Шарлотта надела синее платье, которое дополнила нюдовыми туфлями и сумкой, Миранда была в ярком платье с длинными рукавами, а вот Сима - в черном топе на одно плечо и брюках.

Съемки сериала "И просто так..." / Фото: Getty Images

Очень удивил персонаж Эйдана, поскольку он был в черных солнцезащитных очках и с сигаретой во рту, а ведь в сериале "Секс в большом городе" этот герой выступал за здоровый образ жизни и заставлял Кэрри бросить курить.

Съемки сериала "И просто так..." / Фото: Getty Images

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