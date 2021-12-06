Все внимание на декольте: Cardi B надела откровенный комбинезон на вечеринку

Хип-хоп-дива Cardi B снова впечатлила откровенным аутфитом, в котором приехала на вечеринку.

29-летняя звезда, которая меньше трех месяцев назад родила второго ребенка, даже не думала засиживаться в декретном отпуске. Хотя, по правде говоря, отпуском это мероприятие тоже не назовешь, и Cardi B, привыкшую много тусоваться и быть на публике, вполне можно понять.

Cardi B / Getty Images

Звезда потусила на одной из вечеринок в Майами-Бич, во Флориде. На мероприятие Cardi B приехала в откровенном белом комбинезоне, подчеркивающим ее декольте, с многочисленными вырезами. Звезда надела сиреневые босоножки на каблуках и сделала белый педикюр и маникюр. Ее эффектный лук дополняли также множество браслетов на запястьях и кольца на пальцах.

Cardi B / Getty Images

В прошлом месяце звезда посещала церемонию American Music Awards 2021, где появилась в слишком тесном платье из бархата. А образ артистки тогда сравнили с выходом герцогини Сассекской в красном платье.

Cardi B / Associated Press

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