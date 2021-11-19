Все внимание на декольте: Кристина Агилера на церемонии в Лас-Вегасе

Все внимание на декольте: Кристина Агилера на церемонии в Лас-Вегасе

На мероприятиях знаменитость появляется не часто, но всегда удивляет образами.

На этой неделе в Лас-Вегасе состоялось грандиозное мероприятие "Человек года", во время которого вручали награду от Латинской академией звукозаписи, чтобы поблагодарить музыкантов за их достижения в латинской музыкальной индустрии и преданность филантропии.

Также в рамках мероприятия состоялся концерт и фотосессия звезд на красной дорожке. Певица Кристина Агилера появилась перед фотографами в очень эффектном обтягивающем черном платье со шлейфом, которое дополняли латексные перчатки и рукава-буфы.

Кристина Агилера / Associated Press

Глубокое декольте наряда подчеркнуло пышный бюст певицы, а тонкая латексная лента под грудью - тонкую талию. Образ звезда дополнила двумя подвесками на шее, макияжем в коричневой гамме и париком с длинными рыжими волосами.

Кристина Агилера / Associated Press

В тот же день Агилера выступила на сцене. Но в более удобном наряде - кожаных лосинах и жакете, в которого также было эффектное фигурное декольте.

Кристина Агилера / Associated Press

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