Все внимание на декольте: Сидни Суини на премьере фильма "Мадам Паутина" в "голом" платье с бахромой

Этот нуарный наряд был создан для актрисы по индивидуальному заказу.

26-летняя голливудская звезда Сидни Суини посетила премьеру нового супергеройского фильма от Marvel "Мадам Паутина", которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Для мероприятие девушка решила надеть платье-бюстье тематического дизайна от бренда Oscar de la Renta, вышивка камнями на котором имитировала паутину, а также было глубокое декольте.

Также у платья был корсетный верх с двух видов ткани - бежевой и черной из-за чего складывалась иллюзия "голого" тела.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

На юбке у наряда была длинная черная бахрома, которая придавала образу оригинальности. Дополнила платье Сидни украшениями от Fred Leighton, туфлями на высокой платформе, элегантной укладкой с локонами, макияжем и длинным маникюром, который был выполнен в черном цвете.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетила коллега Сидни - актриса Дакота Джонсон, которая выбрала длинное "голое" платье от Gucci.

Сидни Суини и Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

В украинский прокат "Мадам Паутина" выйдет 14 февраля.

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