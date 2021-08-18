Все внимание на декольте: София Вергара выбрала для выхода откровенный образ

49-летняя София Вергара минувшей ночью посетила съемки шоу America's Got Talent в театре Dolby в Голливуде.

Вергара вместе со своей коллегой Хайди Клум присутствовали на прямом эфире шоу, в котором обе выступают в роли судей.

Хайди Клум / Getty Images

София предстала перед публикой в черном комбинезоне с глубоким вырезом на декольте и туфлях на платформе и высоких каблуках. Роскошный аутфит звезда дополнила несколькими браслетами на запястье с россыпью маленьких камней, ее волосы были уложены красивыми локонами, а на лице был насыщенный вечерний макияж с акцентом на яркие губы.

София Вергара / Getty Images

В своем Instagram София Вергара опубликовала несколько снимков, в том числе и с Хайди Клум, и показала, как они в этот вечер весело провели время. Также актриса не отказала себе в удовольствии сделать селфи.

В прошлый раз на прямых эфирах дамы появились также в ярких луках. Хайди тогда выбрала пушистое платье, а София – розовый наряд с пикантным декольте.

Хайди Клум и София Вергара / Getty Images

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Хайди Клум и София Вергара на съемках America's Got Talent (29 фото)

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