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Все взгляды на ее пышное декольте: Хайди Клум в перламутровом платье сияла на Каннском кинофестивале
51-летняя супермодель в мерцающем наряде с пайетками от Elie Saab вышла на красную дорожку.
Хайди Клум появилась на красной дорожке во второй день Каннского кинофестиваля. Она вместе с мужем Томом Каулицем пришла на премьеру шпионского боевика «Миссия невыполнима: Финальная расплата».
Перед фотографами супермодель сверкала в роскошном образе. На ней было перламутровое приталенное платье с пайетками и со шлейфом от бренда Elie Saab.
Наряд имел прозрачные вертикальные полосы по всей длине, сквозь которые была заметна нюдовая подкладка.
Кроме того, платье имело обнаженную линию плеч и откровенное пышное декольте, к которому были прикованы все взгляды присутствующих.
Свои белокурые волосы Клум уложила в голливудские локоны, сделала макияж с блестящими тенями и пишными ресницами и длинный маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, а вот зону декольте модель оставила без украшений, чтобы не отвлекать внимание от своего бюста. Кольца на руках завершили эффектный лук Хайди.
Каулиц был одет в черный смокинг, белую рубашку, которые дополнил черными лакированными туфлями. На руках у него были браслеты – золотые и с камнями, а также кольца.
Напомним, Хайди Клум на открытие Каннского кинофестиваля надела потрясающее нежно-розовое платье из цветов с разрезом и длинным шлейфом от Elie Saab.