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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Все взгляды на ее пышное декольте: Хайди Клум в перламутровом платье сияла на Каннском кинофестивале

51-летняя супермодель в мерцающем наряде с пайетками от Elie Saab вышла на красную дорожку.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хайди Клум и Том Каулиц

Хайди Клум и Том Каулиц / © Associated Press

Хайди Клум появилась на красной дорожке во второй день Каннского кинофестиваля. Она вместе с мужем Томом Каулицем пришла на премьеру шпионского боевика «Миссия невыполнима: Финальная расплата».

Хайди Клум и Том Каулиц / © Associated Press

Хайди Клум и Том Каулиц / © Associated Press

Перед фотографами супермодель сверкала в роскошном образе. На ней было перламутровое приталенное платье с пайетками и со шлейфом от бренда Elie Saab.

Хайди Клум и Том Каулиц / © Associated Press

Хайди Клум и Том Каулиц / © Associated Press

Наряд имел прозрачные вертикальные полосы по всей длине, сквозь которые была заметна нюдовая подкладка.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Кроме того, платье имело обнаженную линию плеч и откровенное пышное декольте, к которому были прикованы все взгляды присутствующих.

Хайди Клум и Том Каулиц / © Associated Press

Хайди Клум и Том Каулиц / © Associated Press

Свои белокурые волосы Клум уложила в голливудские локоны, сделала макияж с блестящими тенями и пишными ресницами и длинный маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, а вот зону декольте модель оставила без украшений, чтобы не отвлекать внимание от своего бюста. Кольца на руках завершили эффектный лук Хайди.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Каулиц был одет в черный смокинг, белую рубашку, которые дополнил черными лакированными туфлями. На руках у него были браслеты – золотые и с камнями, а также кольца.

Напомним, Хайди Клум на открытие Каннского кинофестиваля надела потрясающее нежно-розовое платье из цветов с разрезом и длинным шлейфом от Elie Saab.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

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