"Всегда где-то прятала ребенка": супермодель Хайди Клум назвала свои любимые наряды

Хайди Клум / © Getty Images

Реклама

Супермодель Хайди Клум, которая прославилась сотрудничеством с бельевым брендом Victoria’s Secret, а также как телеведущая, рассказала в интервью изданию People о двух своих любимых нарядах и объяснила, почему она всегда будет выбирать только их.

Первый лук, который выбрала Хайди — образ из шоу бренда Victoria’s Secret. Модель дефилировала на подиуме 13 ноября 2003 года в Нью-Йорке. На ней красное бикини с бриллиантами и красная накидка из меха.

Хайди Клум в 2003 году / © Getty Images

«Я надела это красное, великолепное [бикини — ред.], я думаю, что низ стоил 750 000 долларов, а бюстгальтер стоил, может быть, 12 миллионов, и я надела этот камень, который буквально вот такой большой, он как яйцо, которое как будто болталось прямо здесь, над моим беременным животом, потому что я беременна здесь Лени. Я была на четвертом месяце беременности, и я уже волновалась, что, возможно, мне придется им сказать, но я подумала, что не думаю, что кто-то может увидеть, я, вероятно, все еще могу втянуть его в себя [живот — ред.]», — сказала Хайди.

Реклама

На втором фото, которое модель назвала любимым она тоже была беременна. Снимок был сделан в 2009 году на балу Met Gala. В то время модель была беременна своим четвертым ребенком — дочерью Лу Сулолой. На этом фото звезда позирует в платье от J. Mendel синего цвета.

«Я всегда где-то прятала ребенка», — пошутила Хайди.

Хайди Клум в 2009 году / © Associated Press

Лу Сулола родилась в 2009 году, когда модель состояла в браке с певцом Силом. На тот момент пара уже воспитывала сыновей Генри и Йохана, а также дочь Хайди, Лени, от бизнесмена Флавио Бриаторе, которую Сил удочерил.