Всегда в хорошей форме: "Мисс Украина" Вероника Дидусенко рассказала, как питаются модели

Всегда в хорошей форме: "Мисс Украина" Вероника Дидусенко рассказала, как питаются модели

"Мисс Украина-2018", модель и основательница движения #righttobeamother по защите прав женщин поделилась с Леди.ТСН.ua секретами поддержания своей фигуры.

Вероника Дидусенко рассказала, что много внимания уделяет своему питанию. Она призналась, что каждое ее утро начинается с метаболической зарядки и стакана теплой воды.

"Это помогает не только улучшить физическое состояние, но и поднимает настроение на весь день", - отметила модель.

Вероника Дидусенко/Instagram veronika_didusenko

На завтрак она ест, что хочет, но обязательно соблюдает формулу: белок + овощи/фрукты.

"Например — яйца (омлет, вареные, пашот и т.д) + любые сезонные овощи или творог с фруктами, ягодами. Иногда утром ем овсянку или греческий йогурт, тоже с фруктами. Обязательно между приемами пищи пить воду - до двух литров в день. Нужно рассчитать количество воды, которое нужно употреблять именно вам, можно умножив ваш вес на 0,031", - сказала Вероника.

На обед модель вводит углеводы — цельнозерновая каша или постный суп. Их девушка сочетает с мясом птицы или красным мясом и овощным салатом. А на ужин она любит рыбу или морепродукты с овощами и немного орехов (миндаль, фундук, тыквенные семечки, семена льна и т.д).

Вероника Дидусенко/Instagram veronika_didusenko

Правильное питание помогает красотке всегда быть в хорошей форме.

Вероника Дидусенко/Instagram veronika_didusenko

Напомним, ранее в Instagram Дидусенко опубликовала эмоциональное видеообращение к девушкам, которые мечтают попасть на конкурсы красоты. В нем она поделилась опытом и наблюдениями, чего не хватает украинским участницам конкурсов для получения хороших результатов на конкурсах.

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