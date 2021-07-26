Всегда в тренде: Анна Гомонова в стильных купальниках демонстрирует стройную фигуру

Всегда в тренде: Анна Гомонова в стильных купальниках демонстрирует стройную фигуру

Украинская модель и художница похвасталась фигурой в красивых купальниках.

Вчера, 25 июля, Анна Гомонова отметила день рождения. По этому поводу предлагаем посмотреть подборку снимков художницы в различных трендовых купальниках.

Модель любит яркие цвета, поэтому в ее гардеробе есть неоново-розовый слитный купальник, который отлично подчеркнул загар и ее подтянутую фигуру

Анна Гомонова/Пресс-служба

Анна Гомонова/Пресс-служба

В моде — цельный купальник, в котором ноги смотрятся длиннее. Гомонова проверила это на себе.

Анна Гомонова/Пресс-служба

Анна Гомонова/Пресс-служба

Изящно Анна выглядит в купальнике с анималистическим принтом, который дополнила длинной юбкой с высоким разрезом

Анна Гомонова/Пресс-служба

Анна Гомонова/Пресс-служба

Интересно смотрится модель с принтом и рюшами на лифе, который подчеркнул ее сексуальный бюст.

Анна Гомонова/Пресс-служба

Черное бикини – классика, которая должна быть у каждой модницы. В нем фигура выглядит стройной и сексуальной.

Анна Гомонова/Пресс-служба

Анна Гомонова/Пресс-служба

Напомним, на днях Гомонова вернулась из ОАЭ, где принимала участие в модном событии — Vie Fashion Week. Украинскую красавицу пригласили продефилировать в своих показах дизайнеры из Италии, США, Вьетнама, Украины, ОАЭ.

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