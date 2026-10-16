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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Всего два действия: 77-летняя Вера Вонг раскрыла секрет своей молодости

Звезда рассказала, как ухаживает за кожей лица.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Вера Вонг

Вера Вонг / © Getty Images

Американский дизайнер Вера Вонг, которой этим летом исполнилось 77 лет, рассказала о своем минималистичном уходе за кожей. Несмотря на то что ее внешний вид регулярно вызывает восхищение поклонников, модельер не придерживается сложных бьюти-ритуалов и обходится всего двумя простыми шагами.

В интервью Page Six Style на гала-вечере Night of Stars в Нью-Йорке Вонг призналась, что не любит многоступенчатые процедуры.

«Я довольно просто подхожу к уходу за кожей. Просто умываю лицо и немного увлажняю его… Не 18 шагов!» — поделилась дизайнер.

Не менее лаконично Вера относится и к макияжу. Она призналась, что не слишком хорошо умеет самостоятельно создавать сложные образы.

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Секретами своей внешности дизайнер делится не впервые. Ранее она рассказывала, что большое значение для нее имеют полноценный сон, работа и стремление избегать чрезмерного пребывания на солнце. При этом Вонг не раз подчеркивала, что не стремится любой ценой остановить время и не хочет превращать сохранение молодости в навязчивую идею.

Вера Вонг прославилась благодаря свадебным платьям, которые выбирают знаменитости по всему миру. Ее собственные образы также регулярно привлекают внимание публики, в том числе благодаря смелым нарядам.

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Ранее, напомним, Вера Вонг в мини-шортах отправилась на пляж.

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