Вслед за Дэвидом Бекхэмом: Памела Андерсон похвасталась своими грядками
Весна — особенно активный период для работы на огороде и в саду. Именно в это время начинается подготовка участка к новому сезону: и звезды-садоводы и дачники приводят в порядок грядки, высаживают первые овощи и зелень, а некоторые уже даже хвастаются первыми урожаями.
58-летняя Памела Андерсон в последние годы предпочитает более спокойную и размеренную жизнь вдали от постоянного внимания публики. Звезда переехала в дом своей бабушки в небольшом городе Лейдисмит, где создала для себя уютное пространство, наполненное тишиной и близостью к природе.
На участке возле дома актриса обустроила экологичный огород, в котором выращивает овощи, зелень и цветы. Памела уделяет большое внимание натуральности, заботе об окружающей среде и гармонии с природой.
По словам Андерсон, именно такой образ жизни помогает ей сохранять внутреннее равновесие, чувствовать спокойствие и получать удовольствие от простых повседневных вещей.
В своем Instagram актриса показала, как ее огород выглядит сейчас. Она выращивает овощи на высоких грядках. На фото можно заметить кусты картофеля и чеснок.
Напомним, ранее Дэвид Бекхэм собрал урожай лука у себя на огороде и похвастался ним в Сети.