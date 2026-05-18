Вслед за Дэвидом Бекхэмом: Памела Андерсон похвасталась своими грядками

Памела Андерсон

58-летняя Памела Андерсон в последние годы предпочитает более спокойную и размеренную жизнь вдали от постоянного внимания публики. Звезда переехала в дом своей бабушки в небольшом городе Лейдисмит, где создала для себя уютное пространство, наполненное тишиной и близостью к природе.

На участке возле дома актриса обустроила экологичный огород, в котором выращивает овощи, зелень и цветы. Памела уделяет большое внимание натуральности, заботе об окружающей среде и гармонии с природой.

По словам Андерсон, именно такой образ жизни помогает ей сохранять внутреннее равновесие, чувствовать спокойствие и получать удовольствие от простых повседневных вещей.

В своем Instagram актриса показала, как ее огород выглядит сейчас. Она выращивает овощи на высоких грядках. На фото можно заметить кусты картофеля и чеснок.

Огород Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

