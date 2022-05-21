Вслед за дочерью-скандалисткой: Моника Беллуччи появилась на обложке в наряде от российского дизайнера

Вслед за дочерью-скандалисткой: Моника Беллуччи появилась на обложке в наряде от российского дизайнера

Пока мир поддерживает Украину, знаменитости лично помогают беженцам и перечисляют деньги пострадавшим от войны, Моника Беллуччи без капли стеснения носит российские бренды.

В наряде от российского дизайнера Yanina Couture и украшениях Cartier известная актриса появилась в фотосессии для издания Madame Figaro. Этот образ был создан в передоверии выхода нового фильма "Девушка в фонтане" Антонио Паницци, где Беллуччи сыграла звезду фильма Феллини "Сладкая жизнь" Аниту Экберг.

Но, похоже, что любовь к русским в семье Беллуччи семейная, поскольку ранее ее старшая дочь Дева Кассель неоднократно поддерживала страну-агрессора. Сначала девушка снялась для обложки русского Elle, где была изображена латинская буква – Z, которая символизирует вторжение России в Украину и уже запрещена в некоторых странах. А вот под ее фото была надпись: поколение Z и фраза: Make The World Great Again, что в переводе: "Сделать мир снова большим".

Обложка Elle.Россия

Позже девушку заметили в компании русских моделей, они курили, пили и явно употребляли запрещенные вещества. Поведение несовершеннолетней шокировало.

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