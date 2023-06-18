Встреча года: Ким Кэттролл и Патриция Филд вышли вместе на красную дорожку в образа одного цвета

Звезда сериала "Секс в большом городе" Ким Кэттролл посетила премьеру документального фильма Happy Clothes ("Счастливая одежда") о своей подруге и коллеге Патриции Филд.

Фильм является откровенным взглядом на творческий процесс, необыкновенную жизнь и карьеру дизайнера костюмов и лауреата премии "Эмми", чье уникальное видение влияло на моду и популярную культуру на протяжении почти шести десятилетий.

На красной дорожке она появилась в ярком образе, который состоял из розовых широких брюк, топа расшитого пайетками и жакета с фиолетовыми пайетками. Лук актриса дополнила розовым клатчем, большими очками и светлой обувью.

Ким Кэтролл / Фото: Associated Press

Конечно же на красную дорожку вышла и сама Филд. 82-летняя женщина очаровала смелым образом, ведь на ней было шелковое мини-платье в фиолетовом оттенке, куртка и кожаные мотоциклетные перчатки. Лук эпатажная персона дополнила серебристыми босоножками, сумкой на длинном ремешке, украшениями и ярким макияжем. Оттенки ее наряда и Ким перекликались по цветам.

Ким Кэтролл и Патриция Филд / Фото: Associated Press

Напомним, что совсем недавно после многочисленных слухов стало известно, что Ким Кэттролл все же появится в сериале "И просто так…" в роли Саманты.

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