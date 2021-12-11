Встретился с бывшей: Бена Аффлека подловили за разговором с Дженнифер Гарнер

Они продолжают тесно общаться, поскольку имеют троих общих детей.
Голливудский актер Бен Аффлек попал под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда приехал встретится со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер. Похоже, что пара обсуждала какие-то семейные вопросы и просматривала бумаги.
Бен был одет в джинсы, пальто и темную кофту. На лице у актера была защитная маска. А вот Дженнифер выбрала для встречи укороченные джинсы, кроссовки Chanel, рубашку и кардиган молочного оттенка.
Напомним, что пара рассталась в 2015 году после 10 лет брака, однако документы на развод были поданы только в апреле 2017 года, а оформили его 7 ноября 2018-го. В браке у них родилось трое детей: дочери Вайолет и Серафина, а также сын Сэмюэль. Несмотря на расставание пара поддерживает дружеские отношения и продолжает вместе воспитывать детей. На встречах Бена и Дженнифер видят довольно часто, когда они ходять забирать детей из спортивных секций или школы. Также экс-супруги часто вместе проводят праздники.
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