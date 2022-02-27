Вступивший в ряды территориальной обороны Андрей Хлывнюк спел для украинцев на Михайловской площади

26 февраля фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк вступил в силы территориальной обороны ВС Украины.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Музыкант запостил фото, где позирует с другими членами терробороны. Снимок артист подписал довольно лаконично: "Здрасьтє".
А сегодня Андрей запостил новое видео, на котором исполнил песню "Ой у лузі червона калина" на Михайловской площади в Киеве. Под постом музыкант написал:
"Марширують наші добровольці…
Всім чудового дня!
Ви - неймовірні!".
"Вступайте в ряды территориальной обороны и уничтожайте оккупантов", - призвал всех музыкант.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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