Вступивший в ряды территориальной обороны Андрей Хлывнюк спел для украинцев на Михайловской площади

Вступивший в ряды территориальной обороны Андрей Хлывнюк спел для украинцев на Михайловской площади

26 февраля фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк вступил в силы территориальной обороны ВС Украины.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Музыкант запостил фото, где позирует с другими членами терробороны. Снимок артист подписал довольно лаконично: "Здрасьтє".

А сегодня Андрей запостил новое видео, на котором исполнил песню "Ой у лузі червона калина" на Михайловской площади в Киеве. Под постом музыкант написал:

"Марширують наші добровольці…

Всім чудового дня!

Ви - неймовірні!".

"Вступайте в ряды территориальной обороны и уничтожайте оккупантов", - призвал всех музыкант.

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