Вся на спорте: дочь Хайди Клум сфотографировали в Лос-Анджелесе

Вся на спорте: дочь Хайди Клум сфотографировали в Лос-Анджелесе

К 17-летней дочери Хайди Клум сейчас приковано много внимания.

Начинающая модель уже имела возможность себя показать и в прошлом году участвовала в модном показе Dolce & Gabbana Alta Moda. Так что папарацци охотно фотографируют Лени, когда им выпадает такая возможность.

На днях девушка как раз запечатлели во время прогулки по Лос-Анджелесу. Узнать Лени, кстати, было непросто, так как модель была в защитной маске на лице, одета в серую спортивную кофту на замке и белые широкие спортивные штаны.

Лени Клум / Getty Images

Обута Лени Клум была в белые кеды на платформе, а на шее у нее висело несколько золотых цепочек.

Ее мать Хайди Клум вчера также попала под прицел уличных фотографов. Она была в ярко-малиновом брючном костюме, когда направлялась на съемки шоу Making the Cut, где является ведущей.

Хайди Клум / Getty Images

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