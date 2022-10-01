Вся семья в сборе: Бекхэмы и Бруклин с женой Николой пришли поздравить Викторию с дебютом в Париже

Виктория Бекхэм дебютировала на Парижской неделе моды. В зале в этот важный для нее вечер ее поддерживала вся семья, включая сына Бруклина и его супругу Николу Пельтц.

Сначала семейство запечатлели на выходе из отеля. 48-летний дизайнер была одета во все черное: платье миди из своей коллекции, добавив к образу сапоги-чулки, а в руках несла клатч от своего бренда. Неизменным в ее образы были и большие черные солнцезащитные очки.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Ее сопровождал муж Дэвид, который вел за руку 11-летнюю дочь пары Харпер. Также с ними приехали два младший сына – Ромео и Круз. Последний взял с собой свою девушку Тану Холдин.

Их сфотографировали держащимися за руки, когда семья покидала отель.

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер, Круз с девушкой и Ромео / Фото: Getty Images

После показал Виктория не смогла сдержать слез и подошла к мужу, который сидел в первом ряду рядом с главным редактором американского Vogue Анной Винтур и британского - Эдвардом Эннифулом для того, чтобы обнять его.

Также в первом ряду были Бруклин и его жена Никола, которые появились на шоу на полчаса раньше, чтобы выразить свою поддержку, несмотря на продолжающиеся слухи о семейном конфликте.

"Это Париж, детка!! Я так благодарна своей семье, @BritishVogue и @VogueMagazine за то, что они всегда поддерживали меня в этом путешествии xx VB", - написала Виктория в подписи под фото, которое опубликовала в своем Instagram.

Также Виктория поделилась еще двумя фото, на которых видно, что она не может сдержать эмоций от счастья.

"Переполнена эмоциями и благодарностью спасибо Париж Я люблю тебя x", - пишет она.

Поддержать и поздравить Викторию также приехали ее родители, а также подруга Ева Лонгория. А на подиуме во время шоу блистали модели Джиджи и Белла Хадид.

Невестка Виктории – Никола Пельтц – сделала репост поста дизайнера в Instagram, и написала: "Поздравляем @victoriabeckham с прекрасным шоу".

Похоже, Бруклин и Никола протянули оливковую ветвь Виктории?

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