Вся семья в сборе: Кайли Дженнер вышла в свет с отцом своей 3-летней дочери

Пара появилась вместе через два года после расставания и для этого события Кайли выбрала особый наряд.

Теледива и успешная бизнесвумен Кайли Дженнер удивила поклонников, когда появилась на красной дорожке с бывшим бойфрендом и отцом ее дочери Сторми Трэвисом Скоттом. Вместе они посетили 72-й ежегодный благотворительный вечер Parsons Benefit школы Парсонс в Нью-Йорке.

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Возобновили ли они отношения не известно, но перед камерами они все время обнимались и держались за руки. Позже на церемонии Трэвис получил награду за вклад в моду, искусство, предпринимательство и социальную справедливость. В своей речи он поблагодарил и упомянул всех близких людей, в том числе Кайли и Сторми.

"Сторми, я люблю тебя. Женушка, и тебя я тоже люблю!", - сказал Трэвис.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / Getty Images

Для церемонии Кайли выбрала эффектное винтажное зеленое приталенное платье на бретельках от Жана-Поля Готье, которое впервые было представлено в коллекции 1987 года. Наряд она дополнила высокими прозрачными перчатками, насыщенным макияжем на лице и прозрачными мюлями, тоже зеленого цвета. Трэвис тоже выглядел очень стильно в своем двубортном костюме от Bottega Veneta из коллекции Pre-Fall 2021.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / Getty Images

Малышке Сторми Кайли сделала два пучка на голове и нарядила ее в милый сарафан темного цвета. Также на девочке были стильные кроссовки Nike. Она была очень мила и радостно позировала фотографам.

Кайли Дженнер и Сторми / Getty Images

На своей странице в Instagram Кайли поделилась видео, в котором ей пришиваю к платью специальные застежки, видимо, чтобы молния на декольте не расстегнулась и не показала слишком много.

Кайли Дженнер / Instagram Кайли Дженнер

Напомним, что Кайли и Трэвис расстались осенью 2019 года. По слухам, причиной их расставания стали измены музыканта. Несмотря на это, Кайли и Трэвис продолжали поддерживать отношения и вместе воспитывали дочь.

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